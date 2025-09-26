Doppio appuntamento per celebrare i nostri nonni

Con l’ultimo fine settimana di settembre, volge al termine il cartellone di eventi ‘Predappio vive l’estate’, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di Predappio, in collaborazione con tante altre realtà (fra cui Media partner: 140 il Resto del Carlino), per animare la cittadina del Rabbi e le sue frazioni nei mesi più caldi.

Due sono gli appuntamenti previsti per la giornata conclusiva di domenica: il mercatino del riuso ‘Il baule della nonna’ e la ‘Festa dei nonni e non’. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 17.30, piazza Garibaldi diventerà la cornice del mercatino del riuso ‘Il baule della nonna’, organizzato da Apem Caveja.

"Lo scopo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è quello di esporre e ridare nuova vita agli oggetti conservati nei garage e nelle cantine. La mostra scambio, sempre contraddistinta da una grande affluenza di visitatori, sarà arricchita anche quest’anno da una sessantina di espositori, disposti in piazza Garibaldi e nei marciapiedi antistanti".

Nella stessa giornata, il Comitato per gli anziani di Predappio, formato da 500 iscritti, darà vita ad una delle sue partecipatissime iniziative annuali, la ‘Festa dei nonni e non’.

Spiega la presidente del Comitato Ester Celli: "L’evento, ideato e promosso dal 2009, mira ad includere in primo luogo le persone anziane (che siano o meno dei nonni), ma vuole comunque essere un’occasione di aggregazione per tutti. Per la sua 16ª edizione, la manifestazione inizierà con una messa in memoria dei soci defunti del Comitato nella chiesa di San Cassiano, alle ore 11.30.

Si proseguirà, alle 12.45, con il pranzo comunitario al Palascout di San Cassiano, un appuntamento che ogni anno fa registrare numeri da record". Il menu prevede un antipasto romagnolo, un bis di primi, secondi, contorni, dolci, vino, acqua e caffè (costo 20 euro; gratis per bambini fino ai 7 anni).

Per partecipare è necessaria la prenotazione, che va effettuata rivolgendosi ai rappresentanti del Comitato per gli Anziani di Predappio della specifica area territoriale di provenienza (info: Ester Celli 328.1075316).

Quinto Cappelli