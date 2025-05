Doppio appuntamento per i bimbi tra fiabe musicali e clown ’Comico’

Due eventi pensati per i più piccoli sono in programma domani a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alle 16.30 la scuola di musica Rossini della cittadella propone il secondo appuntamento con le fiabe musicali, organizzate in collaborazione con la biblioteca comunale Battanini e i giovanissimi musicisti della classe di batteria e percussioni del maestro Bertaccini. L’ingresso è gratuito. La scuola ha sede in via Baccarini 18, in seno al castello di Porta Romana.

Alle 20.30 la chiesa parrocchiale di Castrocaro ospiterà una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria grazie a uno spettacolo che si preannuncia ‘eccezionalmente divertente’ e adatto a tutte le età. Protagonista sarà Sergio Procopio, mimo – clown, che proporrà lo spettacolo dal titolo ‘Comico’, tra gag, acrobazie, comicità irresistibile. Al termine, chi lo desidera, potrà lasciare un’offerta libera. Procopio vanta la capacità di trasmettere gioia e emozioni attraverso la sua arte unica.

Il suo esordio risale al 1975 quando, ad appena 11 anni, varcò le porte del collegio dei Salesiani di Arese, dove incontrò due maestri di vita e teatro come don Vittorio Chiari e il clown professionista Bano Ferrari, con i quali fondò la compagnia teatrale ‘i Barabba’s Clown’.

La formazione artistica di Procopio è stata arricchita dalla frequentazione della scuola svizzera di Pierre Bayland e di quella di Marcel Marceau, il più grande mimo di tutti i tempi.

Nel 1990 l’inizio dell’attività professionistica a tempo pieno con la compagnia che porta il suo nome. Migliaia le rappresentazioni portate nei teatri di tutto il mondo, numerose le apparizioni televisive e le partecipazioni a Festival internazionali; memorabile l’esibizione in Vaticano nel 1989 di fronte a Giovanni Paolo II.

Francesca Miccoli