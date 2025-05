Doppio evento: giorno dell’Europa e marcia dell’amicizia tra i popoli

La Comunità Cristiana Cattolica Meldolese e la Comunità Ortodossa Romena Val Bidente, in collaborazione con il Circolo Acli Il Ponte di Meldola, organizzano per questo venerdì un’ appuntamento speciale. Si tratta della ‘La marcia dell’amicizia nella giornata dell’Europa’: un evento volto a unire diversi credo sotto un unico valore, ovvero quello della pace.

"Si tratta di un doppio appuntamento che ricorda gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale con la sconfitta del nazi fascismo – commenta don Enrico Casadio, uno dei promotori dell’iniziativa –, ma anche i 75 anni dalla firma della dichiarazione Schumann per un’ Europa unita, democratica, di pace. La marcia promuove l’amicizia tra i popoli, ora coinvolti in ben 56 guerre sanguinose sparse in tutto il mondo, e contemporaneamente vuole essere anche anche un richiamo alla unità europea: sono questi i due messaggi al centro della manifestazione, sulla scia del messaggio evangelico più volte ribadito da Papa Francesco".

Nello specifico, il programma prevede: alle 20.15 ritrovo in piazza Felice Orsini; alle 20.30 partenza a piedi per raggiungere la chiesa di San Francesco, con intervento di Damiano Zoffoli già parlamentare europeo. Infine alle 21.30 porterà il suo saluto del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. L’iniziativa sarà seguita da un momento conviviale con rinfresco.

o. b.