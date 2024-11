Doppio omaggio. Ecco via Brasini e parco Giorgetti

È stata scoperta ieri mattina la tabella stradale di via Vitaliano Brasini (già via Vignola) alla zona industrale. Sono intervenuti alla cerimonia con il sindaco Gian Luca Zattini e il vice Vincenzo Bongiorno i familiari e i vertici di Cia Conad, azienda di cui Brasini è stato punto di riferimento per decenni. "Con l’intitolazione della via – ha detto Zattini – onoriamo il nome di Vitaliano Brasini nel modo più alto che ha una città, con la toponomastica che consegna alla collettività il nome a cui si deve riconoscenza. Tra le ragioni che fanno di Forlì una capitale della cooperazione e del commercio ci sono l’opera e la visione di Brasini, che ha dedicato la vita professionale a far crescere il gruppo di commercianti-cooperatori forlivesi fino a farlo diventare leader a livello nazionale e internazionale". "Le sue iniziative – ha sottolineato poi Luca Panzavolta, ad di Cia-Conad, con lui anche il presidente Maurizio Pelliconi – sono state contrassegnate da innovazione e sviluppo per sostenere la crescita della cooperativa, dei soci e del sistema romagnolo. Di Vitaliano Brasini ricordiamo anche l’impegno in altri ambiti dal sostegno alle realtà in campo medico e assistenziali fino allo sport e alla dimensione ricreativa".

Stamane invece in via Veclezio a Vecchiazzano l’inaugurazione alle 9.30 del Parco Gilberto Giorgetti. "Uomo di cultura, alfiere dell’associazionismo, animatore di iniziative – sottolinea una nota del Comune –, Giorgetti ha legato il suo nome a pubblicazioni, articoli, convegni, incontri e mostre su Forlì e, in particolare, per valorizzare le memorie del territorio di Vecchiazzano".