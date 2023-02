Dorelan apre anche a Nizza E dodici mesi boom: +19%

Dorelan rafforza la presenza in Francia dove ha insediato un punto vendita a Nizza, dopo una serie di investimenti tra Asia, Europa e Stati Uniti. La strategia dell’azienda forlivese, leader nelle soluzioni per dormire, risulta vincente: il fatturato 2022 è cresciuto nell’ordine del 19% e all’orizzonte ci sono nuove aperture e una nuova collezione di materassi.

L’ultima novità è l’apertura di un punto vendita da 140 mq inserito all’interno del nuovo distretto commerciale di Nizza ’Allianz Riviera Ikea Nice’. Si tratta della seconda presenza diretta in Francia dopo Lione, mentre Saint Etienne, prevista nel 2023, sarà la terza bandierina oltre frontiera.

L’impulso dell’export ha prodotto una spinta decisiva alla crescita del fatturato consolidato, che tra il 2021 e il 2022 ha messo a segno un +19% arrivando a quota 100 milioni (dopo il +32% fatto segnare nel 2021 rispetto al 2020). Nel corso dell’anno scorso l’azienda ha inoltre aperto cinque negozi in franchising (Lugano, Praga, Bucarest, Malta e Tirana) e tre diretti (Hong Kong, Taiwan e Miami). Inoltre, nei mesi scorsi è stata creata Dorelan Korea, joint venture con il distributore locale ’The Home’, di cui B&T – così si chiama il gruppo che ha lanciato il marchio Dorelan – detiene il 60% del capitale.

"Quest’anno festeggeremo 55 anni dalla nostra nascita, periodo che abbiamo impiegato prima per radicarci in Italia, quindi per crescere a livello globale, sempre con l’attenzione ben focalizzata su ricerca, innovazione e sostenibilità", dicono Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi, soci fondatori del Gruppo B&T S.p.A.

Per l’anno in corso sono previste 25 nuove aperture in Italia e 10 all’estero, di cui un 30% di negozi diretti. L’obiettivo primario dell’azienda sarà far conoscere la nuova collezione di materassi, un ampliamento dei prodotti di punta della linea ReSearch, che verrà annunciata a breve.