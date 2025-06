Dovadola, 105 candeline per nonna Pia

Ieri mattina presso l’hospice di Dovadola, è stata festeggiata la signora Pia, in occasione del traguardo assolutamente straordinario raggiunto dei 105 anni. La signora è ospite della struttura socio-sanitaria della cittadina della valle del Montone.

Alla festa erano presenti i famigliari, il personale dell’hospice, fra cui il responsabile dell’Unità Cure Palliative, il dottor Marco Maltoni, e il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari.

Spiega per l’occasione il dottor Maltoni: "Come affermava l’infermiera inglese Cecely Sauders, che nel 1967 fondò a Londra il primo hospice per le cure palliative, una struttura del genere è un luogo di vita, assistenza, formazione e ricerca, e non un luogo di morte".

Aggiunge Maltoni: "Fino a che la vita scorre, negli hospice viene accudita nel modo più appropriato possibile, come è avvenuto per la signora Pia, che ha festeggiato il suo 105esimo compleanno, insieme a figli, genero, nipoti e cittadini di Dovadola".

Aggiunge il sindaco Tassinari: "Siamo contenti che nel nostro Comune vi siano ancora strutture socio-sanitarie come l’hospice, che continuano a far funzionare i servizi alla persona, come è avvenuto per oltre 100 anni da parte dell’ospedale Zauli, che ha svolto un grande ruolo di assistenza, medicina e accoglienza per tanto tempo nel nostro territorio".

q.c.