Dovadola, apre una nuova estetista "Mancava quest’attività nel paese"

Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Dovadola il centro estetico in via Roma 6, gestito da Veronica Paolacci, 35 anni, che vive in paese col compagno e due figli piccoli. Il nome del nuovo locale è ‘Estetica l’Etrusca’, "perché la mia famiglia – spiega Veronica – proviene da Viterbo, luogo di tombe etrusche. Ho voluto rendere omaggio alle mie origini". Prima di aprire il centro estetico a Dovadola, Veronica ha svolto lo stesso lavoro a Forlì per vari anni. "Ma ora – spiega – ho deciso di investire qui, perché ci abitiamo da anni, dove sono più comoda per accompagnare i bambini a scuola e per animare anche il paese, con un’attività che mancava".

Aggiunge la nuova estetista: "Sono pochi giorni che ho aperto, ma sono molto contenta, perché sto ottenendo una risposta straordinaria. Sto lavorando moltissimo e ho l’agenda piena per vari giorni" (info e prenotazioni 327.0666107). Al taglio del nastro era presente anche il sindaco, Francesco Tassinari, che commenta: "Auguro a Veronica Paolacci di trovare un gran riscontro nella sua nuova attività, che svolge un servizio mancante in paese. Un negozio di servizi che apre è anche una speranza per il futuro economico e sociale per tutta la nostra comunità, specialmente dopo anni di pandemia e il difficile periodo dell’alluvione e delle frane, con le quali saremo impegnati ancora tutti per diverso tempo".

Quinto Cappelli