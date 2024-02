Dovadola, arriva il mercatino dell’antiquariato

La Pro loco di Dovadola ha organizzato per domenica prossima 18 febbraio il mercatino dell’antiquariato Amarcord, che si svolgerà dalle 8 alle 16 in piazza Berlinguer ovvero in quella dove è protagonista la Sagra del Tartufo. "L’iniziativa – spiega il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi – si svolgerà ogni terza domenica del mese per tutto l’anno, tranne agosto per le vacanze estive e ottobre, perché quel mese è dedicato alla Sagra del Tartufo". Per informazioni contattare Mirco Pro loco (prolocodovadola@libero.it o 348.7385574).

Commenta il presidente Tedaldi: "Il mercatino Amarcord sarà animato da bancarelle (per domenica 18 ce ne sono già più di venti) di oggettistica, riuso, cose vecchie tolte dai solai e dalle cantine e anche bancarelle di antiquari".

Lanciare l’iniziativa del mercatino dell’antiquariato "è un modo per animare il nostro paese almeno una domenica al mese, grazie a chi avrà voglia di fare un’uscita fuori porta dalle città della Romagna, come Forlì, Faenza, Cesena, Ravenna e tante altre".

Oltre alla visita al paese, al museo delle armi nell’oratorio Sant’Antonio, al museo e alla tomba della beata Benedetta Bianchi Porro e all’eremo santuario di Montepaolo, dove sant’Antonio da Padova visse fra il 1221 e 1222, Dovadola offre anche specialità enogastronomiche in vari ristoranti e agriturismi della zona.

Una fermata al mercatino dell’antiquariato di Dovadola può essere sempre interessante anche per chi la domenica sceglie come meta la media e alta valle del Montone, cioè Rocca San Casciano, Portico di Romagna e San Benedetto in Alpe e tutti i dintorni dell’Appennino, comprese le escursioni alla cascata dantesca dell’Acquacheta, ai Monti Gemelli e all’Eremo di Gamogna.

Quinto Cappelli