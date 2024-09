Dovadola, domani il ’Pranzo della solidarietà’

Si svolgerà domani a Dovadola il ‘Pranzo della solidarietà’, alle 12.30 presso la struttura di piazza Berlinguer, la stessa dove è in programma la Sagra del Tartufo. Ad organizzare la manifestazione sono le sezioni dell’Auser della valle del Montone: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano e Portico. Il menù del pranzo comprende: antipasto, polipo con patate; primo, spaghetti con cozze e vongole; secondo, fritto misto con verdure; bevande. È gradita la prenotazione (Manuela 340.6212837 e Georges 331.9208485).

Il ricavato sarà devoluto al Centro Auser di Rocca San Casciano, "per fini esclusivi di solidarietà". Ogni sezione dell’Auser è dotata di mezzi propri, soprattutto per trasportare le persone in difficoltà o senza mezzi personali ai centri socio-sanitari di Forlì e di altre località della Romagna. Ogni sezione, coordinata da un responsabile, gestisce l’associazione di volontariato, che si occupa anche di momenti e manifestazioni sociali aggregative. Tutte interverranno al pranzo con 15-20 volontari.

"Il pranzo della solidarietà – spiegano gli organizzatori – è un modo per stare insieme, conoscersi e scambiare opinioni e idee su come migliorare le attività e i servizi che svolgiamo".

