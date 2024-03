Dovadola, domani workshop sulle stagioni del corpo femminile con Cristina Pietrantonio

L’8 marzo a Corte San Ruffillo a Dovadola si celebra la Festa della donna con un workshop dedicato alla consapevolezza femminile condotto da Cristina Pietrantonio. Una giornata con un programma ricco all’insegna del relax (la spa sarà aperta dalle 15), si prosegue con il corso alle 19 e si termina con un’apericena alle 21. Il laboratorio nasce dall’esperienza del libro ‘Lady V – Guida ai superpoteri dell’ecosistema XX’ di cui Pietrantonio è autrice. Il saggio rivendica la soddisfazione di abitare il proprio corpo e i cicli naturali per tentare un cambio di paradigma verso una società più equa e sostenibile. La serata ha lo scopo quindi di approfondire le sfaccettature dell’ecosistema femminile e riconoscendone i bisogni specifici: "Il nostro sistema sociale ed economico – spiega l’esperta – è costruito su misura per il corpo maschile, invece bisognerebbe rimettere al centro le necessità delle donne. In particolare, il sistema vulva-vagina-utero-ovaie che svolge funzioni sofisticate e strategiche, è come un cervello supplementare che spesso non viene valorizzato in maniera adeguata". Quale momento migliore della Festa della donna per partire in un piccolo viaggio all’interno delle stagioni che compongono il ciclo mestruale: "Tutto inizia da una primavera – continua Pietrantonio – dove attraverso l’esperienza del piacere si scopre una forza evolutiva, si passa poi all’estate con il momento dell’ovulazione dove abbiamo più forza grazie agli ormoni. Avanzeremo nell’autunno, equiparabile alla fase premestruale che acuisce la sensibilità e infine, l’inverno che ha valore di riposo, come in natura. Per ogni stagione propongo una piccola esperienza da fare insieme". Il costo del workshop e dell’apericena è di 30 euro; per chi vuole concedersi il relax nella spa il prezzo è di 55 euro. Per prenotare: 348.9404101 (anche Whatsapp) o info@cortesanruffillo.it.

Valentina Paiano