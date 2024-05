Dovadola e Rocca, esperienza indimenticabile in Francia per i ragazzi

Rientreranno oggi in Italia gli alunni delle seconde medie di Dovadola e Rocca San Casciano, accompagnati dai docenti coordinatori Marco Susanna, Claudia Cortesi e Francesca Filippi, rimasti 5 giorni in Francia per ricambiare la visita con i ‘gemelli’ di Aix-Les-Bains, cittadina termale di 35mila abitanti situata sulle sponde del lago di Bourget nella Savoia meridionale. All’arrivo presso la scuola College Garibaldi erano stati accolti lunedì scorso dalla insegnante Michèle Casagrande, che era venuta a metà maggio a Dovadola e Rocca con un pullman di ragazzi francesi. "La finalità principale dell’incontro fra le due scuole – spiega il dirigente dell’Istituto comprensivo valle del Montone con sede a Castrocaro, Antonio Citro – mira alla crescita personale degli alunni, attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, l’educazione alla comprensione e all’accettazione delle diversità". Aggiunge il coordinatore Susanna: "Dopo due anni di attività incrociate tra le classi romagnole e d’oltralpe, sia online che con lettere cartacee, c’è stato un primo viaggio dei francesi dal 13 al 17 maggio nella valle del Montone, mentre noi abbiamo ricambiato in questi giorni di fine maggio. In entrambi i casi l’ospitalità reciproca è avvuta in famiglia".

Precisano le insegnanti coordinatrici del progetto Claudia Cortesi e Francesca Filippi: "In Italia sono state organizzate molteplici attività culturali, scolastiche, artistiche, ma anche di svago e gioco, momenti indimenticabili a 13 anni. In Francia è avvenuto altrettanto, con escursioni in montagna, cene conviviali, lezioni scolastiche, serate al bowling, passeggiate sul lago". Per i docenti responsabili "le attività del gemellaggio prima in Italia e poi in Francia rappresentano una grande occasione formativa e culturale, parte integrante della programmazione educativa e didattica della scuola. Sono un importante stimolo, non solo per mettere in pratica quanto acquisito nell’apprendimento delle lingue straniere, ma sono anche occasioni di integrazione, inclusione, socializzazione ed educazione alla cittadinanza attiva". Il dirigente e i docenti responsabili del gemellaggio ringraziano le famiglie di Dovadola e Rocca, che hanno ospitato i ragazzi francesi e collaborato con la scuola "per il raggiungimento dell’obiettivo: la scuola oltre il libro".

Quinto Cappelli