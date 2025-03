Dovadola, ecco i locali per promuovere la cultura

Si sono conclusi a Dovadola i lavori di manutenzione straordinaria di due unità immobiliari in via Giacomo Matteotti 28, "al fine di avviare attività di promozione culturale e sensibilizzazione sociale, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale". Il finanziamento dei lavori, pari a 91.890,95 euro è arrivato da fondi europei Feasr, attraverso il Gal L’Altra Romagna.

Spiega il sindaco Francesco Tassinari: "Per le attività pratiche di promozione culturale o sensibilizzazione sociale saranno coinvolte le associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale, in particolare alle due associazioni di volontariato più attive nel territorio: la Protezione Civile e la Pro loco. L’utilizzo dei locali comunali, che si trovano al centro del paese, lungo la via principale, servirà all’organizzazione di corsi, riunioni e incontri intergenerazionali rivolti alle esigenze della popolazione anziana, all’inclusione sociale e alla promozione culturale ed enogastronomica del territorio".

Tali iniziative si terranno in particolare durante le giornate in cui si svolgono sagre, feste e manifestazioni paesane, in primis la Sagra del Tartufo, in programma da oltre 50 anni le ultime due settimane di ottobre. La Sagra, sostenuta e organizzata dai volontari della Pro loco, guidata dal presidente Mirco Tedaldi, attira durante i due weekend oltre 10mila persone, visitatori e buongustai non solo da tutta la Romagna, ma anche da molte altre località del centro-nord Italia. Quindi, i volontari dell’associazione organizzano i suddetti locali anche per riunioni preparatorie. La stessa cosa vale per la Protezione civile, presieduta da Roberto Bartolini e formata da una sessantina di volontari molto impegnati tutto l’anno, sia nella loro formazione sia negli aiuti all’amministrazione comunale e alla popolazione.

q. c.