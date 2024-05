Dovadola, in 200 per il nuovo organo

L’inaugurazione del nuovo organo nella chiesa della Badia di Dovadola, dove si trova anche la tomba della Beata Benedetta Bianchi Porro, ha suscitato molta curiosità fra gli appassionati di musica e tanto interesse fra musicisti e organisti di Forlì e di tutta la Romagna, diversi dei quali presenti al concerto d’inaugurazione la sera del 1 maggio.

Sorprendente anche l’interesse del pubblico, che ha riempito la chiesa della Badia, con oltre 200 persone (tante anche da Forlì), fra cui il vescovo Livio Corazza, che ha impartito la benedizione all’organo, che ha risposto con tutta la potenza delle sue 1400 canne, non appena l’arganista forlivese Giulia Ricci, attualmente organista nella chiesa di Wallisellen a Zurigo, ha liberato le mani sulla tastiera e i piedi sulla pedaliera, con applausi scroscianti dei presenti. Giulia Ricci ha eseguito brani per solo organo, ma ha accompagnato anche canti e laudi spesso a quattro voci della Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che quest’anno festeggia i 60 anni di attività, diretta dal maestro don Marino Tozzi, arciprete di Terra del Sole e donatore dell’organo "in omaggio a Benedetta, che era andata a scuola di musica da 8 a 17 anni e ne era appassionata".

Sono stati eseguiti canti gregoriani e laudi, musiche di Weckmann, Bach, Buxtehude, Gounod, Bohm, Battiferri, da Victoria, Palestrina e Tozzi, per conclude con l’Inno a Benedetta, musicato dal sacerdote forlivese don Arturo Femicelli. "La bellezza della voce dell’organo – ha spiegato il vescovo Corazza all’inizio – aiuterà fedeli e pellegrini a pregare, riflettere e meditare. Quindi ringraziamo don Marino che ci ha fatto questo dono".

Costruito nel 1968, l’organo è opera della ditta organaria tedesca Hillebrand di Hannover, specializzata nella costruzione di organi sul modello barocco della Germania settentrionale. Quindi è un organo ‘bachiano’, cioè adatto ad eseguire le musiche di Bach. Smontato da una chiesa luterana ormai in disuso, è stato montato nella chiesa di Dovadola da Mauro Baldazza di Longiano, l’unico organaro rimasto in Romagna.

"Mi auguro – ha concluso il parroco don Giovanni Amati – che ora l’organo sia suonato per accompagnare la liturgia, ma anche diventi un mezzo di promozione culturale e musicale per organizzare concerti, concorsi e manifestazioni, specialmente per giovani, anche per Forlì e la Romagna". L’organista Giulia Ricci ha confermato le potenziali caratteristiche dello strumento: "Grande potenza e bellissimi ‘colori’, fra cui eccezionali tromba e trombone".