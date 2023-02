Dovadola, in paese chiuderà l’ultima banca. Il sindaco: "Inevitabile"

Il prossimo 23 giugno anche Dovadola resterà senza la banca. A chiudere in quella data sarà la filiale locale d’Intesa Sanpaolo, dopo la stessa fine subita qualche anno fa la filiale di Unicredit. Commenta il sindaco, Francesco Tassinari: "Purtroppo si tratta di una notizia che circolava da tempo in paese come ipotesi e si è rivelata vera. Poco tempo fa, sono stato convocato dai dirigenti territoriali dell’Istituto bancario, che mi hanno comunicato la decisione. Dovadola è una delle 1.500 filiali da chiudere in Italia, in base alle nuove leggi del mercato odierno. E il sindaco purtroppo di fronte ad un istituto privato non può fare nulla".

Ovviamente il malcontento serpeggiava già fra i dovadolesi all’ipotesi che circolava da tempo. Commenta in una nota Riccardo Merendi, già consigliere comunale di Dovadola e dell’Unione dei Comuni, nonché responsabile della Federazione Repubblicana Forlivese Pri: "A distanza di anni dalla chiusura della filiale di Unicredit, arriva un’altra defezione, con pesanti ricadute sui servizi offerti ai cittadini. Il digitale spinge gli istituti a tagliare le filiali e le conseguenze sono oltremodo pesanti, soprattutto tra gli anziani, che presentano difficoltà negli spostamenti o che non hanno dimestichezza con l’home banking". Aggiunge Merendi: "Quello della banca è un servizio sociale ed economico importante per il territorio, che andrebbe mantenuto. Purtroppo viene presa in considerazione solo la resa economica, misconoscendone il ruolo, anche sociale. La chiusura delle banche contribuisce, in un certo senso, anche a marcare le disuguaglianze territoriali".

Merendi chiede che "l’amministrazione comunale si adoperi in tutte le sedi per cercare di scongiurare la chiusura della banca, perché chi riveste ruoli istituzionali ha il dirittodovere di garantire, nei limiti del proprio potere, che quei servizi finanziari di prossimità continuino ad essere garantiti, soprattutto in favore della popolazione più anziana, per la quale non è pensabile una repentina alfabetizzazione digitale." E conclude: "Si stanno perdendo di vista i veri punti di riferimento delle nostre comunità che sono fatte di persone e servizi. La presenza di filiali bancarie è un servizio imprescindibile per il cittadino".

Risponde Tassinari: "La chiusura ormai è certa. Ho chiesto con insistenza che almeno resti il bancomat. La richiesta è stata inviata alla sede centrale di Torino. Speriamo bene, ma il disagio resta forte, come avviene ogni volta che si chiude un servizio".

In parte un’alternativa arriva dall’ufficio postale, che dal 2022 ha riaperto tutti i giorni della settimana (ridotto a 3 giorni settimanali, durante la fese più acuta della pandemia) e dal 2019 ha aperto il servizio di bancomat.

Quinto Cappelli