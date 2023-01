Dovadola, le armi bianche piacciono Già oltre 3.000 visite al museo

di Quinto Cappelli

A poco più di un anno dall’apertura a Dovadola dell‘esposizione permanente di armi bianche, presso l’oratorio Sant’Antonio, sono già oltre 3.000 i visitatori. L’iniziativa è opera dell’associazione Armurum Ars di Dovadola, formata da una ventina di soci, molti dei quali collezionisti di armi, e presieduta da Alberto Fossi di Forlì e di cui è segretario Domenico Garompolo di Forlimpopoli. I visitatori finora approdati a Dovadola sono studiosi e collezionisti, ma anche curiosi e appassionati. Le circa 500 armi della collezione sono in parte di proprietà dell’associazione, mentre la maggior parte è concessa in prestito a lungo termine in convenzione con collezionisti privati. Attualmente e fino alla fine di febbraio prossimo, l’esposizione è chiusa per riallestimento. Tuttavia, anche in questo periodo è aperta alle visite di gruppi su prenotazione (info: 0543.934764 oppure [email protected]).

In questo primo periodo di apertura durante i weekend, l’esposizione delle armi bianche antiche ha già creato un notevole interesse. Racconta il segretario dell’associazione, Domenico Garompalo: "Il successo di tanti visitatori si deve soprattutto al fatto che la mostra permanete è collegata con vari enti e associazioni, fra cui l’ufficio turistico di Castrocaro Terme e la Soprintendenza di Ravenna. Inoltre, molti ci contattano attraverso la pagina Facebook". Domenico Garompolo di Forlimpopoli e Alberto Fossi di Forlì sono approdati a Dovadola per aprire la loro esposizione perché nel paese del tartufo hanno trovato uno spazio adeguato offerto loro dal sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, e dall’assessore alla cultura e vicesindaco, Massimo Falciani.

Commenta a questo proposito il primo cittadino: "L’iniziativa di questi appassionati collezionisti di armi antiche potrebbe incrementare il turismo storico-culturale, magari legato al medioevo e alla Rocca dei conti Guidi una volta terminati i restauri". Per concludere i restauri della Rocca occorrono ancora circa 3 milioni di euro, la metà dei quali fermi da anni al ministero dei Beni culturali. Spiega il sindaco Tassinari: "Una volta finito il restauro, la Rocca dei Guidi sarà aperta alle visite guidate e al Museo delle armi antiche, con relative manifestazioni collegate". Aggiunge il vicesindaco Falciani: "Anche durante il 2023 promuoveremo, in collaborazione con l’Associazione Armorum Ars, manifestazioni culturali e convegni legati al periodo medievale e alle armi dell’epoca". Il Museo nella Rocca dovrebbe comprendere un’esposizione di armi da fuoco antiche dal 1300 al 1600, in collegamento con alcuni studiosi del settore, soprattutto di Firenze, aprendo a Dovadola anche un Centro studi a livello nazionale dedicato alle armi antiche e alla loro importanza nell’arte.