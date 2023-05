Dovadola, l’incubo che non finisce In vista piogge e altre evacuazioni Il sindaco: "Priorità alla sicurezza"

di Quinto Cappelli

"L’incolumità delle persone è la priorità assoluta di questo periodo. Ma su questa incombono notizie preoccupanti che arrivano dalle previsioni meteo per i prossimi giorni". È il timore espresso dal sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, che nel suo territorio gravemente colpito dal maltempo della scorsa settimana registra "una situazione in continuo movimento, in continua evoluzione".

Sindaco Tassinari, che cosa la preoccupa di più ora?

"Le previsioni meteo che prevedono piogge abbondanti nei prossimi giorni. Potrebbero rimettere in moto le frane, specialmente quella delle Trove, vicino al paese".

Facciamo il punto della situazione attuale del suo territorio?

"Sono due le zone più colpite: Le Trove, a sudest, presso il castello, e tutta la zona di Montepaolo. Ma ci sono anche altre strade chiuse per farne".

Com’è la situazione della frana delle Trove?

"A metà della settimana scorsa avevamo evacuato 8 famiglie, per un totale di 27 persone. La maggioranza si era trasferita da parenti, alcuni in albergo. Poi sabato la situazione sembrava normalizzata e così sono rientrati tutti a casa. Ma su quella frana la situazione è molto precaria".

In che senso?

"Domenica è venuto anche un geologo da Bologna per fare una relazione e stiamo contattando uno studio di professionisti. Ma nessuno ci dà per ora garanzie precise. Attualmente la frana ha un fronte di circa 30 metri, ma gli esperti ipotizzano anche che il fronte si potrebbe allargare fino a 200 metri. Per questo, a fronte del maltempo previsto, con forti piogge simili a quelle della scorsa settimana, i tecnici e la Protezione civile regionale raccomandano prudenza".

Tradotto in pratica?

"È probabile che si debba tornare ad una nuova evacuazione delle famiglie in pericolo, anche se spero proprio di no".

Veniamo alla strada di Montepaolo, lunga 7 km dal paese all’eremo, interrotta da 29 frane. Qual è la situazione?

"Domenica è stata consegnata a tutti gli abitanti l’ordinanza di evacuazione. Sono una ventina di famiglie, due comunità e due ristoranti. La Cooperativa sociale Montepaolo, con 20 ospiti psichici, si trova già ospitata presso la residenza ‘I Girasoli’ di Predappio, la comunità monastica delle 8 suore Clarisse è stata accompagnate domenica dalla Protezione civile a Faenza e le famiglie che si trovano a monte della più ampia a pericolosa frana, a circa 2 km e mezzo dal paese, devono lasciare le abitazioni".

Sindaco, la gente si aspetterebbe qualche risposta per il futuro. A questo punto che cosa può dire?

"Nessuno ha la bacchetta magica. Siamo ancora nella fase di tutela delle persone. In un secondo tempo si farà la stima dei danni. Poi si parlerà di lavori per ripristinare il territorio".

Con quanti soldi e in quanto tempo?

"Difficile dirlo. Ma si parla di vari milioni di euro e di tempi lunghi. Lo so che la gente sta affrontando disagi di vario genere, dall’abbandono delle case a trovare nuove sistemazioni, dall’abbandono di attività lavorative alla perdita del lavoro. Speriamo però che anche le autorità locali, regionali e nazionali si muovano subito per ritornare al più presto a una vita normale".