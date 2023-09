Dovadola ora ha una cucina fissa per le feste

Come anteprima della Sagra del Tartufo, in programma nelle domeniche 15 e 22 ottobre, la Pro loco di Dovadola ha inaugurato sabato scorso in piazza Berlinguer la struttura fissa adibita a cucina che servirà per le feste della Pro loco e per tutte le feste delle associazioni, oltre che come cucina da campo per Dovadola e tutta la popolazione della valle del Montone, in caso di calamità naturali.

A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Tassinari e i presidenti di Pro loco e Protezione civile, Mirco Tedaldi e Roberto Bartolini, che hanno salutato e ringraziato tutti i partecipanti. Prima del taglio del nastro e del pranzo, sono intervenuti alcuni sponsor e donatori contributi, come Tonino Bernabé di Romagna Acque (che ha elogiato i volontari della Protezione civile definendoli "come gli angeli custodi del territorio"), due rappresentanti del Comune Alta Val Tidone (Piacenza) che hanno consegnato alla Pro loco un assegno di 2.000 frutto di una raccolta fra la popolazione per Dovadola alluvionata, e alla fine il vescovo Livio Corazza che ha impartito la benedizione ai locali, raccomandando a tutti di "restare sempre una comunità unita, coesa e solidale, anche attorno a questa bella struttura come segno di bene e di futuro per l’intera vallata del Montone".

La struttura è costata 250mila euro in tutto. frutto di fondi comunali e di un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, cui si sono aggiunti 40mila euro per l’arredamento che è stato acquistato con fondi della Pro loco, Romagna Acque e Unica Reti.

Al termine dell’inaugurazione, il Comune e tutte le associazioni di Dovadola hanno inaugurato la nuova cucina, offrendo un pranzo sociale a oltre 200 inviati: autorità, rappresentanti di varie associazioni della Romagna, dovadolesi e una delegazione di sfollati a causa del terremoto che ha colpito anche Rocca San Casciano, "come gesto di solidarietà e vicinanza". La delegazione rocchigiana era accompagnata dal sindaco di Rocca Pier Luigi Lotti.