Dovadola pronta per Benedetta

Dovadola si prepara a celebrare il 60° anniversario della morte della Beata Benedetta Bianchi Porro, con un ricco programma di manifestazioni religiose e culturali. S’inizierà sabato 20 gennaio con un pellegrinaggio diocesano a Sirmione, dove Benedetta morì il 23 gennaio 1964, guidato dal vescovo Livio Corazza (info e prenotazioni Mariella 348.2401674). Il letto e la stanza ricostruita com’era si trova ora a Dovadola, attigua alla Badia di Sant’Andrea dov’è sepolta la Beata, a disposizione per la visita dei pellegrini. Le celebrazioni proseguiranno domenica 21 con due appuntamenti: alle 11 sarà celebrata la messa alla Badia, presieduta dal parroco don Giovanni Amati, mentre alle 16 la Compagnia Filarmonica di Carpena-Magliano presenterà la sacra rappresentazione ‘Maddalena e le donne di Dio’, testo di Giampiero Pizzol, ingresso libero. Lunedì 22 alle ore 20.30 sarà recitato il rosario sulla tomba di Benedetta, con diretta sulla pagina Facebook ‘Il Rosario con Benedetta". A conclusione delle manifestazioni, martedì 23 alle ore 11, messa presieduta dal vescovo di Verona Domenico Pompili e concelebrata dal vescovo Livio Corazza (diretta su Teleromagna), con la partecipazione del sindaco Francesco Tassinari e della giunta. "Bambini e ragazzi – commenta il parroco don Amati – pregheranno con l’omaggio della fiorita sulla tomba di Benedetta".

Essendo la Beata Benedetta patrona di Dovadola, martedì 23 in paese saranno chiusi gli uffici pubblici e le scuole. Di Benedetta Bianchi Porro, beatificata nella Cattedrale di Forlì il 14 settembre 2019, sono usciti molti libri a commento della sua vita (morta a soli 27 anni, mentre si stava laureando in medicina a Milano) e dei suoi scritti (diari, lettere agli amici e pensieri), pubblicati in tutte le lingue del mondo, l’editore San Paolo ha pubblicato ‘Scritti completi’ (908 pagine), a cura di don Andrea Vena.

Quinto Cappelli