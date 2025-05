Dovadola, ritorna ’Semi Piaci’. Yoga, laboratori e gastronomia: nel weekend la mostra mercato

Torna sabato e domenica a Dovadola la terza edizione di ‘Semi Piaci - idee verdi in fermento’, weekend all’insegna della natura e del gusto. Spiega Sara Vespignani, organizzatrice e titolare del resort Corte San Ruffillo: "Si tratta di una mostra mercato ad ingresso libero con oltre 30 espositori, laboratori per grandi e piccini, concerti speciali, conferenze, workshop e molto altro. Piante, fiori, gioielli, porcellana, tessuti dipinti a mano, eccellenze gastronomiche, tanti saranno gli espositori che potranno raccontare la propria storia di persona con la passione che merita. Tanti anche gli eventi: dalle lezioni di yoga di 3 scuole diverse, ai laboratori di stampe botaniche, cibi fermentati, string art o porcellana fino alle esperienze emozionali con la musica medicina, o l’aperitivo accompagnato dalla musica tradizionale e balfolk". Eventi da non perdere sono: Il market artigianale, a ingresso gratuito, aperto sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20.

Durante le due giornate saranno presenti anche proposte enogastronomiche con prodotti di Corte San Ruffillo sposati a prodotti del forno ‘Nel Nome del Pane’ e di Fermento Food. Sabato alle 17.30 presentazione del libro ‘Chilometro consapevole’ di Carlo Catani, dalle 19.30 cena in collaborazione con Tempi di Recupero, che vedrà protagonisti i BBQ Geek con la loro interpretazione di grigliata di pesce e verdure e i gelati di Peace and Cream. Seguirà il concerto ‘La Sanadora’ di Messalina Fratnic Palma, Filippo Bernardi e Mauro Casadio. Domenica, oltre ai laboratori per grandi e piccini, Brunch dei Fiori e a seguire, dalle 18, apericena al tramonto (25 euro a persona con prenotazione), buffet con calice di vino Bio di Corte San Ruffillo. Commenta Sara Vespignani: "Ci saranno musica, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere sia del singolo che dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile. Questa terza edizione conferma il grande entusiasmo riscontrato dalle precedenti. Il nostro obiettivo è creare un luogo di incontro, dare visibilità a piccoli produttori locali e artigiani, valorizzando il nostro territorio e tutte le sue risorse. Semi Piaci è uno spazio dove trascorrere due giornate all’insegna del buon cibo, della creatività e della sostenibilità". Info: 348.9404101, info@cortesanruffillo.it e www.cortesanruffillo.it.

Quinto Cappelli