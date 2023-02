Dovadola, si cercano fondi Incontro con la Tassinari

di Quinto Cappelli

A pochi mesi dalla sua elezione alla Camera, la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha già incontrato diversi sindaci del territorio forlivese, non solo per uno scambio di idee sui problemi locali, ma soprattutto per raccogliere concrete richieste e seguire a Roma alcuni dei principali progetti dei vari Comuni. Sabato scorso l’onorevole ha incontrato il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, che le ha illustrato la situazione del Comune della media valle del Montone.

"Il primo cittadino di Dovadola – racconta la deputata azzurra – mi ha chiesto in particolare di aiutare l’amministrazione comunale nel progetto di miglioramento sismico della struttura che attualmente ospita sia il municipio sia il teatro". A questo proposito nel 2021 la Regione Emilia-Romagna aveva stanziato 1 milione e 300mila euro per la demolizione dell’immobile e la sua ricostruzione, perché l’intero edificio non è più a norma antisismica. Ma da allora i prezzi sono lievitati e non sono più sufficienti i fondi regionali stanziati.

La deputata Tassinari, per dieci anni già sindaco di Rocca San Casciano, aggiunge: "Il primo cittadino di Dovadola mi ha fatto presente che occorre ancora un altro milione (1,090 per l’esattezza), cui si devono aggiungere 650mila euro per l’impiantistica. Insieme agli amministratori di Dovadola, il mio compito è ora quello di valutare insieme tutte le strade possibili per trovare i finanziamenti mancanti".

Il sindaco e gli amministratori di Dovadola sono preoccupati anche per la ristrutturazione della Rocca dei conti Guidi, risalente al XIII secolo, da trasformare in bene culturale turistico e museale. A questo proposito il sindaco ha illustrato alla deputata forzista a che punto sono i lavori, facendo notare che dal 2017 sono fermi al ministero dei Beni culturali finanziamenti per 1,5 milioni di euro, che servirebbero per il terzo stralcio di lavori della ristrutturazione, rimasta finora a metà. La deputata ha ribadito il suo impegno per il territorio e per il mantenimento dei servizi necessari a chi vive in collina. Conclude la Tassinari: "L’incontro con il sindaco di Dovadola rientra nel mio impegno assunto in campagna elettorale di visitare i Comuni del territorio e sostenere i sindaci nei progetti e nelle iniziative".