Dovadola, Tassinari, 28 milioni per interventi urgenti

DOVADOLA (Forlì-Cesena)

Francesco Tassinari (nella foto a destra), sindaco di Dovadola, quali sono i fondi che dovrebbero arrivare per gli interventi più urgenti?

"Da una prima stima i danni ammontano a 28 milioni. Tra gli interventi prioritari, ci sono le due strade di Montepaolo e di Treggiolo e la frana delle Trove".

Partiamo dalla strada comunale di Montepaolo lunga 7 km. Perché è prioritaria?

"Per rimetterla in sicurezza occorrerebbero 7,5 milioni, ma 500mila euro sono già arrivati da una sottoscrizione, a cui noi abbiamo aggiunto altri 100mila euro. Serviranno per i lavori già in atto per riaprire la strada con molti tratti a senso unico alternato a causa delle 29 frane lungo il percorso. Questo andrebbe fatto prima dell’autunno-inverno. Però occorrono altre 7milioni per la messa in sicurezza".

Quanta gente abita lungo questa strada?

"Circa 25 famiglie, due comunità e due ristoranti. Inoltre, nella zona operano diverse aziende agricole".

Via Treggiolo?

"Abbiamo consegnato il cantiere per liberare la strada dalle frane, con 160mila euro. Ma per metterla in sicurezza ne serviranno molti di più. Nella zona vivono dieci famiglie e operano un lago di pesca sportiva, un’azienda e un agriturismo".

La frana delle Trove?

"La messa in sicurezza richiede 4 milioni di euro. Ma prima dell’inverno vanno fatte almeno le vasche di contenimento, per la tranquillità di quella decina di famiglie che hanno vissuto fuori casa già per oltre un mese".

Quinto Cappelli