Dovadola, viaggio in collina Strade crollate e interrotte "Servirebbero 28 milioni"

di Fabio Gavelli

"Metteteci in condizioni di lavorare. Ci servono almeno le risorse per ripulire e riaprire la viabilità. Bisogna far presto, i problemi vanno risolti entro il prossimo inverno". Va sul concreto Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola e presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Mentre parla a pochi metri da lui c’è una voragine, che s’è inghiottita cento metri di asfalto. Siamo in via Treggiolo, alle porte del paese, una strada che porta verso Predappio Alta. L’acqua ha scavato un canyon profondo tre metri: il paesaggio è stato scombinato.

L’importanza delle strade si capisce soprattutto quando sono interrotte. "Penso che l’agriturismo biologico Cà di Rico non riaprirà più, ma questa via porta anche all’azienda Cappelletti, quella dei grani antichi, e a una ditta che fa furgonature – continua il primo cittadino –. Poi ci sono 6-7 coltivatori e un laghetto di pesca sportiva. Riescono a essere raggiungibili dal lato di Pieve Salutare. Adesso il cantiere è in funzione, abbiamo stanziato 160mila euro, ma occorre ben altro per i lavori".

Dovadola è un buon esempio della devastazione che l’alluvione ha portato nel nostro entroterra. Circa 1.500 abitanti, un bilancio annuale da un milione e mezzo di spese correnti. "E oggi ancora 130 sfollati, almeno 450 frane che impattano sulla viabilità e danni stimati in 28 milioni: solo per rimettere in sesto le strade comunali, non parlo neppure di ristori e dei beni privati persi", aggiunge Tassinari.

I guai erano cominciati già ai primi di maggio, quando le piogge provocarono smottamenti vicino al centro del paese sul fiume Montone, alle Trove. Altra località martoriata è Villa Renosa, ai confini con Rocca San Casciano. Poi, la strada che sale sul Monte Trebbio, da Casone, è costellata di frane ed è chiusa al transito eccetto gli autorizzati. Ma non c’è declivio che non abbia problemi, che coinvolgono tutti: abitanti, imprese, attività commerciali come bar e ristoranti. Tassinari è stato sentito nei giorni scorsi in audizione alla Commissione ambiente della Camera assieme a un’altra dozzina di sindaci delle zone colpite dal maltempo. "Il grano va trebbiato, i ristoranti devono essere messi in condizione di servire i pasti, ora che arriva la stagione buona. Il timore è lo spopolamento", riassume il sindaco, ribadendo quanto sostengono da quaranta giorni gli amministratori locali.

In Romagna non ci si piange addosso. Mai. E adesso c’è un altro tema che non può essere eluso. "Albergatori e ristoratori mi dicono che arrivano delle disdette da altre parti d’Italia", dice amareggiato Tassinari. Allora c’è un messaggio ulteriore da diffondere e lo fa Luigi Barilari, guida turistica, col quale abbiamo visitato le valli dovadolesi in sella alle biciclette. "Ce l’abbiamo messa tutta per spalare il fango, pulire tutto il possibile e spostare le macerie, però da soli non possiamo fare tutto – dice –. Il fatto è che le strade nazionali sono praticabili e anche tanta viabilità minore, per cui ci sono numerose attività aperte. Sarebbe sbagliato far credere al resto d’Italia che siamo ancora sotto la mota. L’altro giorno dei ragazzi veneti che ho accompagnato a Portico erano sbalorditi per la bellezza di un territorio pur così colpito. La ripresa turistica è un indotto fondamentale per i nostri territori, soprattutto per i piccoli comuni delle vallate".

Un caso che ha sollevato l’interesse nazionale è quello di Montepaolo. Salendo sui pedali lungo la strada che conduce all’eremo, anch’essa transitabile solo ai mezzi autorizzati, si passa fra enormi colate di terra smossa. Non si può andare all’Osteria Casetto e neppure alla Trattoria Montepaolo, così come non si raggiunge l’eremo in cima. Però prima della vetta ci sono grossi mezzi in azione per ripristinare la strada. "Frutto della donazione di 500mila euro di La7 e Corsera – spiega Tassinari –. Per finire i lavori però ci vogliono altri 7 milioni. Intanto già a settembre dovremmo aver raggiunto un primo traguardo". La frana ha cancellato anche un pezzo del Cammino di Assisi, percorso da viaggiatori a piedi e in bicicletta. Per la gente di Romagna il vero cammino verso la ripresa è appena cominciato.