’Dove lei non è’ debutta al Festival Crisalide

Il Festival ‘Crisalide di arti performative e filosofia dal titolo ‘Pluralità del sensibile’, diretto da Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli insieme alla studiosa Sara Baranzoni, è giunto alla trentesima edizione ed ha in programma, oggi e domani, eventi di notevole spessore che si terranno nel Teatro Felix Guattari di via Orto del Fuoco, 3 a Forlì. Gli appuntamenti di oggi avranno come protagonisti alle 21 il Dewey Dell in ‘I’ll do, I’ll do, I’ll do’ e alle ore 22 Francesco Marilungo nella prima nazionale ‘Dove lei non è’. Dewey Dell è un collettivo di danza e performing arts composta da Teodora Castellucci, Agata Castellucci, Vito Matera e dal musicista Demetrio Castellucci con coreografie ispirate dalla storia dell’arte e dal regno animale assieme ad altre sperimentazioni. Nello spettacolo della serata Teresa Castellucci porta in scena un raduno magico di streghe dominato da una dea in un viaggio dell’anima fuori dal corpo.

Alle ore 22 il coreografo autore-attore Francesco Marilungo presenta ‘Dove lei non è’ interpretato dalle danzatrici Alice Raffaelli e Barbara Novati sul tema del pianto rituale per una persona cara defunta che continua ad essere presente attraverso immagini e ricordi. I lavori di Francesco Marilungo nascono da uno studio preciso sull’organizzazione dell’uomo in contesti socio-culturali specifici. Domani alle 18 in prima nazionale ‘Back Eye Black’ dell’innovativo coreografo Aristide Rontini che sarà in scena con Silvia Brazzale, Orlando Izzo. Lo spettacolo presenta visioni paradossali nello spettatore attraverso la vicinanza dei corpi sottratti alla luce diretta del riflettore. Non sono più corpi ma diventano ombre che non hanno più confini e si allargano verso l’infinito. Alle ore 19 avrà luogo ‘Ateliersi’ con ‘Il linguaggio degli oggetti’ di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi impegnati sul valore simbolico degli oggetti senza distinzione fra osservatore e cosa osservata.

Ateliersi è impegnato a dialogare con tutte le arti per creare una comunicazione del pensiero con tutte le inquietudini e prospettive del mondo. Masque teatro è nato nel 1992 ed è impegnato in un dialogo con la filosofia attraverso il ruolo della figura e delle prodigiose architetture sceniche. Crisalide Forlì Festival da 30 anni promuove la riflessione e, contemporaneamente, pratiche sceniche originali. Info: 393.9707741 masque@masque.it, www.crisalidefestival.eu