"Dove sono finiti i medici della Mike?"

"Dove sono stati ricollocati i medici che erano in servizio sulla Mike 42 di Meldola?". È la domanda che Luca Bartolini, responsabile di Fratelli d’Italia per il comprensorio forlivese, rivolge ai vertici dell’Ausl. "Sono arrivati a sostenere che, anche dopo l’eliminazione dell’automedicalizzata di Meldola, il comprensorio forlivese può vantare il miglior rapporto tra mezzi di soccorso avanzato e popolazione – attacca l’esponente del centrodestra – , ma il direttore generale dell’Ausl Romagna non ha ancora risposto a un quesito: dove sono stati ricollocati i medici che prestavano servizio sulla Mike?".

Secondo le fonti di Bartolini, i medici del servizio fino adicembre a Meldola "non sono stati trasferiti al Pronto soccorso di Forlì, che sta vivendo una situazione di forte stress. Abbiamo segnalazioni quotidiane di attese lunghissime: il personale ce la mette tutta, ma c’è un evidente problema strutturale (ma non avevano promesso grandi finanziamenti?) e di organico".

I numeri che diffonde quasi quotidianamente l’Ausl, conclude Bartolini, "per indorare la pillola amara ci lasciano molti dubbi. Se Romagna unita deve essere, vogliamo che le bevute si facciano alla pari".