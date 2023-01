‘Dovi‘ guarda avanti: "Aperta ogni porta"

Ex pilota sì, d’accordo, ma mica del tutto. Ad Andrea Dovizioso manca l’adrenalina delle corse e, nonostante il ritiro, si lascia comunque "aperta ogni porta": lo ha detto al Panathlon Club Forlì nella serata dedicata dal sodalizio giovedì ai motori e in particolare alla MotoGp, condotta dal noto giornalista bolognese Alberto Bortolotti.

Per il ‘Dovi’ è stata la prima uscita pubblica forlivese dopo l’addio al Motomondiale e tanta era quindi la curiosità di sentire le sue parole. Curiosità ben ripagata. Sollecitato sul fatto che ancora avvertisse il richiamo della MotoGp, il campione forlivese ha risposto di sentirsi in una situazione particolare: "Ricoprire altri ruoli non è facile dopo aver fatto il pilota, quindi non so cosa succederà nel mio futuro, ma farò qualcosa solo se mi coinvolge. Ho quasi 37 anni, sono sereno e felice per la mia carriera. È stato brutto non essere competitivo nel 2022 e in quel modo non potevo andare avanti. I tre anni di fila in cui mi sono piazzato al secondo posto nel Mondiale sono stati tosti ma molto belli. Non li ho percepiti come una sconfitta, in un anno ho vinto addirittura sei garei".

Dovizioso ha poi spiegato quale sia il progetto in cui comunque è già impegnato, quello della gestione del circuito da motocross (sua grande passione) di Faenza: "Da anni cercavo un posto per creare piste da cross e un centro sportivo per le moto. Ho intenzione di vivere di queste cose, quindi ho cercato un impianto adatto vicino a casa. L’ho trovato a Monte Coralli, abbiamo raggiunto un accordo e ho preso la pista in gestione. Mi sono fatto prendere da questo progetto e so che non è redditizio, ma la passione è tanta e voglio esplorare questa realtà. Mi piace l’idea, ci credo con convinzione. Quella pista ha 40 anni di storia, ci ha corso il Mondiale, e sarà inevitabile cercare di cambiare qualcosa".

Fra gli altri ospiti della serata la vedova dell’ex campione e team manager Fausto Gresini, Madia Padovani, e il sempre popolare Loris Reggiani, ex grande pilota e commentatore tv. Alla fine le domande del pubblico e la risposta di ‘Dovi’ sul perché le gare negli ultimi tempi siano apparse meno combattute. "In MotoGp c’è una continua evoluzione – ha sottolineato –. Oggi le moto private sono molto simili a quelle ufficiali. Il pilota può ancora fare la differenza, ma il margine si è ridotto. Il carico aerodinamico è maggiore, le gare sono di prestazione e non di lotta, e poi i piloti trovano moto con cui è difficile fare errori". I suoi tempi paiono già lontani.