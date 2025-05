Dragoni, arriva ’Con il Cuore’. Monologo dello psicologo-attore

Martedì alle 20,30 al Teatro Dragoni di Meldola è in calendario ‘Con il Cuore’, scritto e diretto dallo psicologo-attore Michele Di Felice con la partecipazione della musicista Elisabetta Canziani. Lo spettacolo teatrale nasce da un progetto del coordinamento ospedaliero procurement di Forlì (Ausl Romagna), con il supporto del Centro per le famiglie della Romagna forlivese, dell’ Aido della sezione intercomunale e della Provincia di Forlì-Cesena.

"L’evento ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione – precisano gli organizzatori – sul tema della donazione di organi e tessuti. Con una chiave di lettura originale e con un registro dinamico, andrà in scena un monologo in grado di suscitare riflessioni nel pubblico sul tema. Lo spettacolo teatrale sarà arricchito di testimonianze di chi ha vissuto in prima persona la tematica della donazione".

L’ingresso sarà ad offerta libera, e il ricavato sarà devoluto all’Associazione di Volontariato Aido. Per informazioni è possibile contattare lo 0543.712667, oppure scrivere a centrofamiglie@comune.forli.fc.it.

o.b.