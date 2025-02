Dragoni, in scena il pacifismo del toro Ferdinando

Continua al Dragoni di Meldola la rassegna ‘A teatro in famiglia’. Sabato alle 21 la compagnia TCP presenta lo spettacolo di Danilo Conti e Antonella Piroli ‘Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone’, una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri, con Danilo Conti. Una fiaba celebre pubblicata la prima volta nel 1936, da cui è stato anche tratto un film d’animazione di successo.

"Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida – precisano gli autori –, suonò a molti come una metafora pacifista. Un messaggio potente, che contrapponeva in modo ironico e paradossale l’umanità del toro e la bestialità della violenza e della guerra". Infatti la storia è quella di Ferdinando il Toro che non ama combattere e dimostrare la sua forza, e non per una decisione o per un particolare motivo, ma perché semplicemente è fatto così. Perché ama il profumo dei fiori e la loro bellezza.

È attiva l’iniziativa ’A cena e a teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con 12 euro.

Info: 0543.26355. Ingresso 5 euro. La biglietteria del Dragoni apre alle 20. www.accademiaperduta.it.

o.b.