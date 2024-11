Dragoni, su il sipario: Benvenuti è Falstaff

Parte oggi alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola la stagione di prosa promossa dal Comune, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Ministero della cultura e curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri, con Alessandro Benvenuti nella commedia ‘Falstaff a Windsor’, pièce liberamente tratta da ‘Le allegre comari di Windsor’ di William Shakespeare, adattata e diretta da Ugo Chiti. In scena insieme al celebre attore: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti ed Elisa Proietti.

Con questo spettacolo si rinnova la collaborazione tra Ugo Chiti, Alessandro Benvenuti e gli attori di Arca Azzurra per un lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi del grande Bardo, Falstaff. "Chiti, autore e regista, tratteggia un profilo perfetto per Alessandro Benvenuti – precisano i curatori – attingendo soprattutto alla figura farsesca che emerge da ’Le allegre comari di Windsor’, ma con precisi riferimenti ai drammi storici Enrico IV e Enrico V. In questo adattamento l’eroe e antieroe resuscita a Windsor esprimendo, irridente, la natura del suo personaggio". "Questo Falstaff, per molti aspetti, resta fedele al testo originale delle Comari di Windsor – aggiungono – ne rispetta gli appuntamenti farseschi; soltanto nel risveglio da un sogno all’inizio della commedia e nell’ultima beffa in chiusura, l’ennesimo inganno di un’attesa punitiva nel parco, il racconto cambia struttura e andamento narrativo. Il mutamento arriva grazie all’intervento di Semola, un personaggio che fin dall’inizio ha fiancheggiato Falstaff facendosi assumere come paggio. Infatti solo con la terza beffa, cambia struttura e andamento narrativo". Semola è un paggio servizievole, irridente, mutevole, inquietante, che occupa allusivamente la funzione di un ‘fool’ che solo alla fine assume le vesti e le sembianze del principe Enrico, tornato a bandire Falstaff dal consorzio umano.

"Niente fate, folletti, fastidi e pizzicotti nel parco di Windsor – concludono – ma l’asprezza di una condanna che ribadisce come nell’ordine prestabilito del potere non si trovi posto dove collocare un corpo tanto grande quanto irrazionale e magico". Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) ore 10-13 e 16-18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) ore 11-13 e 16-18. Biglietti online Vivaticket. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Prezzi: da 15 a 26 euro. Info: 0543.26355 e www.accademiaperduta.it.

Oscar Bandini