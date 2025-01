Dramma a lieto fine nei boschi. Ritrovato un anziano disperso

Un 79enne di Predappio è stato ritrovato, sotto choc ma in buona salute, nel primo pomeriggio di ieri nei boschi vicino a Rocca San Casciano, dopo 24 ore di ricerche e dopo aver trascorso la notte all’addiaccio.

L’uomo, con problemi di memoria, si era allontanato martedì verso l’ora di pranzo dal centro di Rocca San Casciano, dove era giunto accompagnato da una persona che si era recata in farmacia, ma che poi, all’uscita, non l’aveva più trovato. Subito si erano messe subito in moto le operazioni di ricerca, in cui sono stati impegnati i tecnici della stazione monte Falco del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia Romagna, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari della Croce rossa. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte di martedì, con l’utilizzo di droni dotati di visori ad infrarossi e termocamere. Ma solo ieri, poco dopo l’ora di pranzo, l’uomo è stato ritrovato dalla squadra vigili del fuoco cinofili dell’Emilia Romagna.

"A un certo punto i nostri cani, un Bowie e un Bordier Collie, hanno incominciato a fiutare la presenza di una persona, dando segnali inequivocabili e aprendoci la strada per il ritrovamento della persona ricercata – è la testimonianza degli operatori dei pompieti, Alberto Gazza, capo squadra di Reggio Emilia, e Alessandro Ridetti di Modena –. Così in mezzo ad un bosco, sopra il costone d’un calanco, abbiamo rinvenuto l’uomo, seduto per terra, in stato confusionale, ma in buona salute".

I tecnici del Soccorso alpino di Monte Falco hanno poi individuato il luogo esatto del ritrovamento: una scarpata sopra la cascata del fosso Ridaccio, vicino al podere e alla rupe di Sassello, zona impervia e boscosa a 4-5 chilometri da Rocca. In mattinata i tecnici del Soccorso alpino avevano ritrovato una scarpa dell’uomo, e in quella zona si erano concentrate le ricerche. "Per l’evacuazione – spiegano in un comunicato i responsabili della stazione di Monte Falco – è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Ravenna che, dopo aver sbarcato l’equipe sanitaria, ha valutato in buone condizioni il paziente e lo ha recuperato a bordo".

Il sindaco di Rocca, Marco Valenti, ha seguito le ricerche anche durante la notte: "È stata un’azione straordinaria, un grande gioco di squadra di straordinari professionisti dei soccorsi, che ha portato ad un risultato positivo. Un grazie di cuore a tutte le persone impegnate nella ricerca".

Quinto Cappelli