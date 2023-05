Dramma Modigliana Operai recuperati con l’elicottero Danni e disagi ovunque

di Giancarlo Aulizio

È una corsa contro il tempo quella che sta impegnando da due giorni in tutto il territorio di Modigliana il personale della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, della Provincia e dei mezzi comunali, per riaprire le strade provinciali e comunali chiuse dalle frane e dalle spaccature conseguenti alle piogge dei giorni scorsi, con lo scopo di raggiungere le famiglie e le persone ancora isolate, prima del preannunciato peggioramento meteo.

L’intervento più spettacolare si è svolto nel primo pomeriggio quando dall’agriturismo ‘Villa Podere Quartarola’ della proprietaria Teresa Scalini, rimasto isolato sulla strada del monte Trebbio, grazie all’intervento con l’elicottero dei Vigili del fuoco sono stati recuperati otto operai li trattenuti da due giorni che avrebbero dovuto effettuare dei programmati lavori in paese.

Nella mattinata, in municipio, il prefetto Antonio Corona ha presieduto la riunione di coordinamento con i comuni di Tredozio, Predappio e Dovadola, la Provincia, i rappresentanti della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei carabinieri. Le aree di frana necessitano dell’intervento di mezzi idonei come trattori, escavatori, camion per la rimozione di alberi e terra, tantissima terra che ha smottato anche perché in certi casi si sono creati veri e propri crateri quando la strada è sprofondata. Presenti e infaticabili, una quindicina di volontari della Protezione civile e una trentina di vigili del fuoco.

La situazione più difficile è sulla strada del monte Trebbio da Modigliana verso il valico (a 550 metri sul livello del mare) col ‘Monumento al Ciclista’: in tre punti manca l’asfalto con voragini di diversi metri; quattro interruzioni per frana sono state rimosse ieri e i vigili hanno riscontrato una frana tra il monumento e il podere Buta, anch’essa rimossa. È stata liberata la strada di via san Casciano che dal frantoio di Stefano Liverani, sulla via provinciale Faentina, si congiunge alla strada del monte Trebbio. In via dei Frati, a 100 metri dall’incrocio con via Tredoziese, sotto il gruppo di case cosiddetto ‘Bellavista’, l’asfalto si è abbassato e sotto la strada ci sono molte abitazioni. In via Lago 4 a tre chilometri la strada non c’è più, c’è solo una grandissima buca. In via della Costa, verso Brisighella, a circa un chilometro dal paese la strada è crollata per un tratto di circa 15 metri e un castagneto è scivolato in mezzo alla strada.

Gli agriturismi in difficoltà sono tanti. Sul monte Trebbio il Re Piano, Valbrola, Quartarola, Case Nuove. In via lago d’Arzano ci sono due frane che impediscono il collegamento con Rocca San Casciano. Davanti all’agriturismo Rio Monte, tra Modigliana e Tredozio, è impraticabile la strada che porta all’agriturismo Ca’Gianna & Borgorosso. "Il monte Trebbio è stata la zona più colpita a livello di frane, io ne ho contate una decina ma chissà quante ce ne sono esattamente – dice Antonella Ciccarella Romero dell’agriturismo Re Piano –. Quello che so di certo è che in un attimo siamo diventati un’isola: qui vicino ci sono tante attività come la nostra e tutti hanno una frana davanti e quindi sono inagibili, basti pensare alla situazione del ‘Teatro’, azienda vinicola e agrituristica". Chi conosca situazioni di bisogno non note contatti i numeri 0546.949520 o 0546.949535 o le forze dell’ordine, chiede il Comune.