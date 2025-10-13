Drammatico appuntamento. Dovevano chiarirsi, poi i fendenti. Uno dei 17enni aveva già armi

Nei giorni precedenti c’erano stati momenti di tensione, un contatto fisico (si parla di una spallata). Poi l’appuntamento: "Vediamoci sabato mattina alle 8". "Dove?". "Davanti a scuola". La conversazione si è sviluppata – secondo quanto riferiscono alcuni coetanei – con la messaggistica privata di uno dei social network più diffusi, Instagram. Doveva essere, secondo chi li conosce, un momento di chiarimento. Difficile capire se invece ci fosse la premeditazione di una sorta di agguato, oppure se la situazione sia degenerata. Fatto sta che, quando i due maschi 17enni – entrambi studenti dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’ – si sono visti, è scoppiata la violenza. Gratuita, inaudita, sanguinosa, incurante degli altri coetanei lì attorno, per i quali doveva essere un giorno di scuola come gli altri.

Ieri, dalle forze dell’ordine, non è stato comunicato nessuno sviluppo d’indagine. E anche il mondo istituzionale scolastico ha calato la serranda per coprire di riserbo la vicenda che, va detto, riguarda dei minorenni. Per chi ha meno di 18 anni, la giustizia prevede appositi percorsi: sono al vaglio in queste ore la dinamica e le esatte responsabilità, anche penali. Da questo punto di vista, saranno certamente utili le numerose telecamere che sorvegliano tutto il perimetro del comando provinciale della Guardia di Finanza, che ha sede nella vicina piazza Dante Alighieri: le coltellate sono state sferrate proprio sul retro, dove c’è uno spiazzo che fronteggia l’ingresso del ‘Ruffilli’.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, due feriti su tre sono italiani, fidanzati tra loro (la ragazza è rimasta leggermente colpita frapponendosi tra i due contendenti), mentre il terzo è di origine tunisina. A estrarre il coltello è stato l’italiano. Chi lo conosce, dice che il ragazzo aveva già portato a scuola un’arma: non solo il coltellino a serramanico che ha estratto sabato mattina, tentando poi di farlo sparire buttandolo in un tombino. Il ferito più grave, alla gamba, comunque dimesso già sabato dall’ospedale Bufalini, è il tunisino. Le sue condizioni avevano destato preoccupazione perché il fendente è arrivato non lontano dall’arteria femorale.

Nel giorno in cui la scuola riapre dopo la consueta chiusura domenicale, il timore che serpeggia tra i genitori è che dentro gli zaini si nascondano altre armi. Vero, la polizia ha escluso che si tratti di baby gang organizzate: piuttosto ruggini individuali, con il seguito al massimo di qualche amico. Ma il sangue ha sporcato tutto.

Marco Bilancioni