Maxi sequestro di droga in A14, trovati 15 chili di cocaina nascosti in un'auto

Forlì, 13 dicembre 2023 - Nascondeva ventotto panetti di droga sotto il sedile della propria auto, per un totale di quindici chili di cocaina purissima. Il sequestro record è stato messo a segno dalla polizia di Forlì e Ravenna con la collaborazione della Stradale in Romagna.

Il tutto è accaduto lunedì pomeriggio, quando una pattuglia ha fermato in autostrada A14, nel tratto romagnolo, un'auto di grossa cilindrata guidata da un cittadino extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. A seguito del controllo minuzioso della macchina i poliziotti hanno trovato nascosti, sotto il sedile posteriore, ventotto panetti di cocaina purissima che avrebbe fruttato svariati milioni di euro una volta immessa sul mercato.

Siccome l'uomo era ospite in Italia in casa della madre, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione della donna dove sono stati trovati ottantamila euro circa in contanti. L'uomo è stato così arrestato.