Droga avvolta in confezioni di merendine: arrestato. Denunciato per ricettazione

Un 30enne è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di stupefacenti e materiale risultato rubato. Le manette in flagrante sono scattate per il possesso di 300 grammi di hashish, in parte avvolti in confezioni di merendine: l’uomo aveva tentato di bucare un posto di controllo gettando dal finestrino alcuni grammi di stupefacente. L’auto su cui viaggiava è risultata rubata e quindi restituita al proprietario. Ora è in attesa di convalida dell’arresto.

Nella sua abitazione rinvenuti un bilancino e sostanza da taglio; trovata anche merce risultata rubata: bici elettriche, decespugliatori e trapani. Gli agenti hanno trovato pure una pistola priva di tappo rosso. È stato denunciato per ricettazione.