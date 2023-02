Droga e rifiuti, agenti a 4 zampe in azione

di Sofia Nardi

È partita nel luglio del 2022 la convenzione tra il Comune di Forlì e l’unità cinofila di Faenza che ha consentito agli agenti della Polizia Locale di mettere in campo azioni con l’ausilio di quattro cani addestrati ad hoc: tre di loro preparati per individuare sostanze stupefacenti e uno specializzato nell’individuazione di materiali esplosivi.

Ora, dopo sette mesi, è tempo di bilanci. "Con la nostra unità anti degrado – spiega il vice comandante operativo Andrea Gualtieri – abbiamo portato a termine in tutto 70 servizi. Di questi, 25 hanno riguardato l’area della stazione, 15 aree verdi e parchi, 15 il centro storico e 15 l’interno di scuole di Forlì, in azioni preventive volute e concordate dai dirigenti scolastici a scopo di deterrenza".

In tutto, da luglio 2022 ad oggi, sono state sanzionate 136 persone. Non solo: i controlli delle unità cinofile hanno portato anche all’individuazione di 75 persone che soggiornavano illegalmente sul territorio nazionale. I sequestri di sostanze stupefacenti sono stati in totale 30. "I cani – prosegue Gualtieri – sono in grado anche di intervenire in situazioni di degrado ambientale, dando il loro contributo nella lotta all’abbandono di rifiuti: in tutto i controlli in tal senso sono stati 75, dei quali 10 in collaborazione con Alea Ambiente. Dai controlli sono scaturite 23 sanzioni amministrative di 200 euro. Nelle ultime ore sono state denunciate due persone per abbandono di rifiuti in via Dragoni e nel quartiere Romiti".

Cita, Dalia, Dark e Cia – questi i nomi dei pastori belga e olandesi che compongono la squadra – sono entrati in azione anche sugli autobus in controlli concordati con Start Romagna. "La collaborazione con Faenza – commenta Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega alla sicurezza – ha dato vita a una bellissima realtà della quale siamo fieri e soddisfatti, felici che il tempo ci stia dando ragione circa l’atto di coraggio che abbiamo avuto quando abbiamo preso la decisione di implementare l’unità cinofila tra i servizi della Polizia Locale".

"I numeri scaturiti dai controlli effettuati in questi primi mesi – prosegue Mezzacapo – sono molto interessanti, così come lo sono le attività che sono state promosse. Pensiamo, ad esempio, ai servizi di conforto che sono stati fatti nelle scuole superiori della città, dando maggiore sicurezza a dirigenti, insegnanti e famiglie". Una menzione va ai Mercoledì del Cuore estivi, infatti le serate in centro sono state il vero banco di prova dell’unità cinofila: "Era bello vedere i cittadini incuriositi e contenti per la presenza dei cani: è la dimostrazione che siamo dalla stessa parte nella volontà di rendere più sicura la città, un obiettivo che perseguiamo anche grazie alle nuove assunzioni degli agenti che stanno per essere ultimate e che porteranno la squadra al numero di 114. La nostra intenzione, confortati anche dai risultati che stiamo conseguendo, è di dare lunga vita alla convenzione con l’unità cinofila affinché possa proseguire il più a lungo possibile".