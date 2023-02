Droga Forlì, spacciavano nei quartieri: un arresto e una denuncia

controlli di polizia (Frasca)

Forlì, 23 febbraio 2023 – Due gli arresti per droga effettuati nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Forlì. Il primo a Vecchiazzano, dove gli agenti hanno fermato un cittadino italiano trovato in possesso di cocaina, eroina ed hashish. L’uomo era fermo ai bordi della strada, come in attesa di qualcuno. All’arrivo degli agenti si è mostrato subito nervoso: aveva con sé una dose di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di sequestrare 25 grammi di eroina, sei ovuli di coca e 4 grammi di hashish oltre a materiale per pesare e confezionare la droga. Mentre l’uomo era con i poliziotti, continuava a squillargli il telefono: erano i numerosi clienti. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto in questura dove è risultato essere noto per gli stessi precedenti: era il punto di riferimento del quartiere.

Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha sottolineato il ‘pericolo di reiterazione di simili reati’ visto che il soggetto era gravato dagli stessi precedenti. Inoltre l’ingente quantitativo di droga e denaro in suo possesso suggerivano ‘un’attività non occasionale’. Inoltre che l’arrestato si era dimostrato ‘evidentemente insensibile al monito costituito dalle pregresse esperienze giudiziarie’, infine l’attuale inoccupazione lavorativa non consente di far credito al medesimo di sufficienti doti di autodisciplina’. Pertanto l’uomo è finito ai domiciliari.

Nello stesso giorno gli agenti hanno fermato un 18enne a Coriano che da tempo si aggirava tra bar, parchi e vicino alle scuole. Il giovane aveva con sé sei ovuli di cocaina e denaro contante. Il giovane è stato denunciato in quanto giovane e incensurato ma, essendo straniero, è al vaglio la possibilità di adottare provvedimenti di espulsione.