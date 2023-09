Drudi, nuova facciata Lavori alla scuola Alighieri

Meldola, tra cantieri che si chiudono e progetti approvati grazie al Pnnr. Sono stati completati i lavori di ripristino della facciata del corpo B della Istituzione ai servizi sociali ‘Davide Drudi’ di Meldola. l lavori realizzati prevedevano l’adeguamento e la messa in sicurezza della facciata. Costituiscono il completamento di un più complessivo intervento eseguito per stralci, iniziato con la precedente amministrazione, e hanno avuto un costo di circa 93.000 euro, finanziato al 70% con fondi della Regione e per la parte rimanente con risorse comunali. Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini e il presidente del cda della ‘Drudi’ Massimo Castellucci "ringraziano tutti i tecnici e la ditta esecutrice ed esprimono grande soddisfazione per questo ulteriore lavoro realizzato a tutela e salvaguardia di una importante e fondamentale struttura sociale della nostra città".

Inoltre nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento sismico e di riqualificazione della palestra della scuola media ‘Dante Alighieri’. Un intervento atteso e che grazie alle risorse della Next Generation EU del Pnnr si concretizzerà. La misura europea intende, infatti, favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali che prevedono la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 metri quadri. Il Comune di Meldola risulta tra quelli ammessi a finanziamento per un contributo a 500.000 euro, oltre a 50 mila euro da Fondo Opere Indifferibili per un totale di 550.000 euro. Il progetto strutturale è stato curato dall’ingegner Antonio Farolfi in collaborazione con Lara Mambelli (progettista architettonico, coordinatore progetto e direttore lavori), dal geometra Denis Ercolani in qualità di coordinatore della sicurezza e da Luca Bruschi per la progettazione termotecnica. Ora si apre la fase della gara per l’affidamento dei lavori che dovranno concludersi secondo i tempi stabiliti dal Pnnr.

Oscar Bandini