Duathlon Sprint. Città di Forlì: ecco i percorsi

Domani si svolgerà la 5ª edizione della Duathlon Sprint Città di Forlì. Dalle 9 alle 11.30 si svolgeranno le fasi riservate ai giovanissimi della Duathlon Kids, che si articolerà su percorsi di gara ridotti nelle le zone adiacenti a piazza Saffi. Alle 12.15 in piazza partirà la competizione che si concluderà alle 14.30 circa. L’iniziativa si articola in tre frazioni di gara di cui due podistiche e una ciclistica, nella seguente modalità: prima frazione run (corsa): i concorrenti affronteranno 5 km di corsa in un circuito in centro interamente chiuso al traffico di 1,250 km da ripetersi 4 volte che interesserà piazza Saffi - corso Garibaldi - via Placucci - via Maroncelli - piazza Ordelaffi - via Delle Torri.

Seconda frazione bike (bici): un percorso ciclistico di 20 km (circuito di 10 km ripetuto 2 volte) che interesserà piazza Saffi - piazzetta Don Pippo - via Bonatti - via Gaudenzi - via Dei Filarmonici - corso Mazzini - piazzetta S. Pietro - viale V. Veneto - rotonda S. Chiara - via Monte S. Michele - via Cadore - via Trentola - via La Carlina - via Del Canale - via Cadore - via Monte Pasubio - via Gorizia - via Monte S. Michele - rotonda S. Chiara - viale Vittorio Veneto - piazzetta S. Pietro - corso Mazzini - piazza Saffi.

Terza frazione run (corsa). Al termine della 2ª prova, la gara prevede l’ultima parte di corsa sul circuito della prima frazione da ripetersi per due volte con arrivo in piazza Saffi. Il percorso di gara verrà chiuso al traffico in congruo anticipo. Verrà inoltre previsto un divieto di sosta con rimozione su tutte le strade interessate dal percorso.