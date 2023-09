Due animatrici forlivesi al Festival di Venezia

Alla recente Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia c’era anche un po’ di Forlì. Infatti il regista Simone Massi – già vincitore di un David di Donatello nel 2012 per il miglior cortometraggio e di quattro Nastri d’argento nel 2014, 2015 e proprio quest’anno – si è valso della professionalità di due collaboratrici forlivesi per la realizzazione del suo film di animazione ‘Invelle’, presentato in concorso al festival e vincitore del premio Luzzati.

Nel dettaglio, Laura Fuzzi ha avuto il ruolo di animatrice e Maria Mengozzi quello di animatrice Junior. ‘Invelle’ è un’opera cinematografica che si distingue per la sua profondità emotiva e visiva. La storia del film è ambientata in periodi storici differenti, seguendo le vite di tre bambini contadini: Zelinda nel 1918, Assunta nel 1943 e Icaro nel 1978. Il film cattura il passare del tempo attraverso il punto di vista di questi giovani protagonisti, esplorando le sfide e le speranze che affrontano nelle loro diverse epoche.

"L’animazione è stata realizzata con la tecnica tradizionale frame-by-frame – spiegano le due animatrici –: i fogli vengono inchiostrati con uno strato di cera bianca e uno di cera nera su cui poi le animatrici hanno ‘grattato’ con punte e sgorbie per tirare fuori le luci dei disegni. La squadra era composta da autori e autrici che grazie al loro lavoro hanno realizzato più di 40.000 disegni per 90 minuti di film".

Laura Fuzzi si occupa di cinema di animazione e ha già collaborato a diversi film di Simone Massi come la ‘Strada dei Samouni’ vincitore dell’Oeil d’or al Festival di Cannes, ‘Love is potatoes’ di produzione olandese e ‘Resterà con te’, presentato allo Zecchino d’oro 2016. Come autrice ha realizzato ‘Gioca con me Papà’ di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d’oro 2022.

Maria Mengozzi è attrice e illustratrice. Ha realizzato diversi spettacoli teatrali per famiglie e ragazzi con Compagnia Bella di Forlì ed è apparsa recentemente nel film scritto e diretto da Romeo Pizzol ‘Potevo Farmi Santo’ sulla figura di don Pippo, l’amatissimo sacerdote forlivese. Ha illustrato per Tomolo Edizioni ‘I Racconti dell’Aurora’ scritto da Simone Zambruno.

Le due animatrici hanno visto la prima del film, insieme a tutta la produzione, a Venezia. L’opera è stata prodotta da Minium Fax Media e prossimamente sarà proiettata al cinema.