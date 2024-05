Due appuntamenti con i candidati

Sono in calendario domani in Val Bidente due appuntamenti elettorali. Alle 20 al Circolo Arci di Teodorano la lista civica ‘Idee per Meldola’ promuove un incontro pubblico con Roberto Cavallucci, candidato sindaco a Meldola. A Santa Sofia alle 17,30 nella piazzetta E. Corzani la candidata sindaca di ConSenso Comune Ilaria Marianini dialogherà con la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti su rigenerazione urbana e servizi alla persona (minori, anziani e persone con disabilità). Attività di intrattenimento per i più piccoli.