Due appuntamenti con l’arte. Lunette e cimitero sotto i riflettori

Torna stasera, con un’edizione straordinaria all’abbazia di San Mercuriale, ‘Un’opera al mese’, rassegna d’arte promossa dall’assessorato alla cultura. Appuntamento alle ore 18: questa volta sarà protagonista una delle trenta lunette che in origine decoravano il chiostro della chiesa e che raccontavano episodi della vita di San Giovanni Gualberto, fondatore dell’ordine Vallombrosiano. L’evento, organizzato in collaborazione con la Curia, è unico: l’opera, infatti, è una delle 19 lunette depositate da decenni presso il seminario vescovile di via Lunga. Il ciclo pittorico, dopo tanti anni, risulta deteriorato dal punto di vista conservativo: "Questa sera – sottolinea il sindaco, Gian Luca Zattini – sottoscriveremo anche un protocollo con la Curia che assicura l’impegno dell’Amministrazione a finanziare le operazioni di diagnostica, restauro e movimentazione delle opere". Nel chiostro sono attualmente presenti quattro lunette in corso di restauro per mano di Viviana Mabel Turoni e Giorgio Garzaniti, nell’ambito del generale recupero della struttura, anch’esse sovvenzionate dal Comune. La vita di queste opere verrà narrata dal professor Francesco Silvestrini, docente di storia medievale all’università di Firenze ed esperto di monachesimo vallombrosano.

Tra i tesori da riscoprire in città ci sono anche le bellezze nascoste all’interno del cimitero monumentale con un’altra iniziativa di successo: ‘All’ombra dei cipressi’, promossa anch’essa dall’assessorato alla cultura. Gli incontri guidati hanno ottenuto un grande apprezzamento da parte dei forlivesi; infatti, i tre appuntamenti primaverili hanno già raggiunto il ‘tutto esaurito’. La prima visita, organizzata domenica scorsa, era dedicata ai personaggi illustri del Risorgimento forlivese. I visitatori sono stati condotti nel percorso dalla guida Chiara Macherozzi. Visto il successo, l’assessore alla cultura, Valerio Melandri, ha deciso di organizzare ulteriori gruppi di visita: "Il positivo riscontro che abbiamo avuto è merito della capacità delle guide di raccontare le storie presenti nel camposanto e far apprezzare le opere di famosi scultori qui conservate. Ci siamo subito attivati – sottolinea Melandri – per proporre nuove date e dare a tutti l’opportunità di partecipare". I prossimi appuntamenti sono il 5 maggio con ‘Tombe d’autore: monumenti e sculture di artisti celebri’ e il 2 giugno con ‘I grandi donatori: la generosità dei forlivesi a favore dell’arte’. L’adesione è gratuita, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: 0543.712627, biglietteria.musei@comune.forli.fc.it.

Valentina Paiano