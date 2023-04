Due bombe in poche ore Paura, artificieri in azione

La paura è scattata rovistando in cantina: a un certo punto, dentro uno scatolone, avvolta nel cellophane, è apparsa l’inconfondibile sagoma di una bomba a mano. Cosa ci fa nel sotterraneo di un’abitazione del centro di Forlì un ordigno della Seconda guerra mondiale.

Ore 10: una palazzina di via Giova, centro storico, diventa l’epicentro di un allarme. È una delle strade che innervano il cuore della città tra viale Salinatore e piazza Guido da Montefeltro dove ha sede il San Domenico. A trovare la bomba è il padrone di una casa in vendita: per anni l’immobile è stato affittato, impossibile sapere chi l’abbia nascosta là sotto. Sul posto arrivano gli uomini delle Volanti dalla vicina Questura. A quel punto si decide di evacuare la palazzina, dove vivono due famiglie, per un totale di otto persone. Poi vengono chiamati gli artificieri da Castel Maggiore, in provincia di Bologna: si tratta del nucleo di Bonifica munizionamento convenzionale del reggimento Genio Ferrovieri.

Gli esperti maneggiano l’ordigno (un MK 2 americano, ben conservato), liberandolo in primis dalla copertura di plastica. Per scoprire che, alla fine, il contenitore era privo di esplosivo. Inerte. Il cellophane, però, impediva di capirlo. L’allarme bomba è cessato alle 14.30, dopo oltre quattro ore.

Subito dopo, gli artificieri si sono spostati a Bertinoro: quasi nelle stesse ore, infatti, in una casa di via fratelli Calboli, nel centro del borgo, veniva trovata un’altra bomba (una N36 di fabbricazione inglese). Stavolta ‘carica’. È stata fatta saltare in una vicina cava, senza bisogno di evacuare alcun residente.