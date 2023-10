Due braccianti agricoli per la raccolta delle zucche L'azienda agricola Ceccaroni Giovanni di Pievesestina di Cesena cerca due braccianti agricoli per la raccolta delle zucche. Offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Candidature entro il 13 ottobre 2023. Registrarsi su Portale Lavoro per Te o App Lavoro per Te.