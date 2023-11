Due camminate nei luoghi dei bombardamenti

Un percorso nella storia e nelle vie della città che viaggia a ritroso nel tempo di ben 79 anni. Il Comune di Forlì, la provincia di Forlì-Cesena e l’associazione nazionale Vittime Civili di guerra hanno organizzato due camminate, condotte da Gabriele Zelli che racconterà la storia di quanto accaduto 79 anni fa, e condurrà i partecipanti nei luoghi forlivesi soggetti ai bombardamenti nel 1944. Intanto, ieri in piazza Saffi a Forlì, si è tenuta la cerimonia per la Liberazione alla presenza delle autorità. Le camminate si terranno domani e sabato 18 novembre. Per la prima camminata il ritrovo è previsto alle 10 davanti alla stazione ferroviaria, in piazzale Martiri d’Ungheria. Sabato 18 novembre il ritrovo è in piazza Saffi alle 10. Partecipazione libera.