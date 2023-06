Due carrellisti retrattilisti in possesso di attestato

Società cooperativa del territorio cerca per la sua sede di Forlì due carrellistie retrattilistie con esperienza. Le risorse si occuperanno di movimentazione merci con ausilio di mezzi quali muletti frontali e retrattili, transpallet elettrici e manuali. È indispensabile essere in possesso di attestato da carrellista e avere una conoscenza della lingua italiana che permetta la comprensione delle istruzioni lavorative. L’azienda è comunque disponibile ad organizzare corsi per l’acquisizione dei patentini nel caso i candidati ne fossero sprovvisti. E’ gradito il possesso della licenza media. Si offre un contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno dal lunedì al sabato su turni. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 18 giugno, cliccando sul pulsante "invia candidatura" e seguire le istruzioni riportate.