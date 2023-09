Due catastrofi a confronto . Mostra di foto e conferenze dalla tempesta di Vaia a Forlì

Dalla tempesta di Vaia, che, il 29 ottobre 2018, con venti a 200km l’ora, ha colpito Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, provocando in pochi minuti lo sradicamento di 16 milioni di alberi e la scomparsa di 41mila ettari di bosco, all’alluvione in Romagna: sono partiti da questi due episodi che hanno sconvolto la vita di migliaia di persone gli organizzatori del progetto ’Eventi climatici estremi e realtà locali’, che prenderà avvio giovedì. L’iniziativa consiste in otto incontri, centrati sul tema del cambiamento climatico, che, tranne il primo, si svolgeranno presso l’Itis G. Marconi. Ai docenti varranno come crediti formativi, ma sono aperti alla cittadinanza. Nello stesso giorno sarà inaugurata, in via Valverde, 15, la mostra fotografica, in seconda visione nazionale, dal titolo ’Segni e suoni di Vaia"’, ideata dall’architetto Claudio Lucchin. Allestita la prima volta presso il Museo Etnografico trentino San Michele nel 2022, con foto di Roberto Besana, oltre alle immagini della devastazione provocata dalla tempesta, la mostra prevede uno ’spazio sensoriale’, cioè una camera oscura dentro la quale gruppi di trenta persone potranno, per 20 minuti, "sentire i suoni dell’uragano".

"Il progetto nasce per delle coincidenze- dice Roberto Camporesi presidente della Nuova Civiltà delle Macchine, l’associazione che ha ideato e coordinato il progetto –. Con Sergio Flamigni, del tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì, che è partner del progetto, abbiamo visitato la mostra allestita nel Museo etnografico e abbiamo pensato di portarla a Forlì. Poi, c’è stata l’alluvione e il tema dei cambiamenti climatici è diventato più cogente".

Il primo incontro di presentazione si terrà dalle 18 alle 19.30, presso il refettorio del San Domenico, nell’ambito del Festival del Buon Vivere. Parteciperanno Roberto Camporesi, Mariangela Ravaioli, del Cnr e co-coordinatrice del progetto, Margherita Venturi, di Uni.Bo, Ezio Amistadi, presidente del Mets, il fotografo Roberto Besana e Claudio Lucchin. Il saluto introduttivo sarà di Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque e vicepresidente della Fondazione Alberitalia, uno degli sponsor dell’iniziativa, insieme con Unicredit, Unipol-Assicoop Romagna e il Mause. L’incontro si concluderà in via Valverde, 15 per l’inaugurazione della mostra. Gli incontri successivi, presso l’Itis G.Marconi, avranno due parole chiave: "mitigazione e adattamento" e si terranno il 6, 12,18 e 24 ottobre, e l’8, il 14 e il 22 novembre, dalle 15 alle 18. La mostra sarà aperta fino al 3 dicembre. Per le scuole, che potranno visitarla la mattina, è necessaria la prenotazione.

Paola Mauti