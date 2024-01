Due consiglieri di Italia Viva, ma siedono su banchi opposti

Nel consiglio comunale uscente del piccolo Comune di Portico è convissuta una situazione curiosa. Fra i due consiglieri iscritti a Italia Viva uno è in maggioranza e l’alto in minoranza. La prima è l’insegnante elementare il pensione Marzia Marchesini, mentre Francesco Rabiti, 24 anni, laureando in giurisprudenza il prossimo febbraio all’università di Bologna, in minoranza. Alle elezioni comunali del maggio 2019 entrambi erano iscritti al Pd. Anzi, Rabiti era il segretario comunale del Partito democratico, ruolo che ricopriva dal compimento del 18°anno, fra i più giovani a militare in tale incarico, almeno a livello provinciale o regionale.

Quindi Rabiti si era presentato nella lista civica di centrosinistra ‘Insieme’, capeggiata dal sindaco uscente Luigi Toledo (45,64%), mentre Marchesini col candidato sfidante della lista civica trasversale ‘Il futuro ha radici antiche’, guidata da Maurizio Monti (53,91%).

Dopo pochi mesi, a settembre 2019, nacque Italia Viva, cui aderirono sia Rabiti sia Marchesini, rimanendo però in ruoli contrapposti sui banchi del consiglio comunale. Racconta Marzia Machesini: "In questi anni ho lavorato in consiglio comunale cercando di affrontare i problemi concreti delle persone, senza guardare le bandiere politiche, come avviene poi nei piccoli comuni, con particolare riferimento al sociale, in primis scuola e sanità. Su questi problemi io e Francesco abbiamo sempre collaborato per affrontare e cercare di risolvere i problemi delle persone e del territorio, fra cui alluvione, frane e casa di riposo". La conferma arriva dal giovane Rabiti: "Fra noi due non ci sono differenze sostanziali, anche se su alcune scelte io non ho seguito il sindaco, come per esempio sui vaccini. Lui non era vaccinato, io e la Marchesini eravamo di un’altra idea".

Attualmente Marchesini è iscritta ancora a Italia Viva e membro della ‘Cabina di regia’ o gruppo di lavoro di Leonardo Gallozzi, responsabile di zona di Italia Viva di Forlì, mentre Rabiti non ha rinnovato la tessera, "pur rimanendo elettore di Iv, perché non mi ritrovo né con la Meloni né con la Schlein. Mi piaceva l’alleanza Renzi-Calenda, purtroppo fallita". Entrambi non sono più disponibili a ricandidarsi: la prima "per motivi personali", mentre Rabiti spiega: "Ora devo pensare al lavoro, perché a febbraio mi laureerò in Giurisprudenza a Bologna, con una tesi sulla fusione dei Comuni, e un capitolo specifico sulla fusione fra Portico-Rocca-Dovadola (4.500 abitanti)". Il modello di riferimento è Sorbolo Mezzani (10mila abitanti), in provincia di Parma, "dove dal 2019 la popolazione è tornata a crescere grazie a questa scelta, che ha portato diversi vantaggi". Il giovane Rabiti potrebbe quindi tornare a candidarsi fra qualche anno a sindaco dei tre Comuni uniti dell’Acquacheta?

Quinto Cappelli