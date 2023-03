Due consulenti assicurativi per la gestione dei sinistri

Dellapasqua Mirco Assicurazioni di Cesenatico, a Forlì-Cesena, cerca 2 subagenti assicurativi, a cui verrà fatto affiancamento e formazione, che diverranno poi in grado di occuparsi in modo completo dei vari aspetti del ramo assicurativo, dalla gestione, acquisizione, fidelizzazione della clientela, all’apertura e gestione dei sinistri. I due candidati devono essere in possesso del diploma, avere una conoscenza base del pacchetto office, ed essere in possesso della macchina. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Le adesioni possono essere presentate esclusivamente tramite accesso con credenziali Spid, Cie (carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) alla piattaforma telematica con la compilazione del modulo di adesione online.