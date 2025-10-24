Due cortei a Predappio. Forza Nuova posticipata. E le Mussolini avvisano:: "La cripta? Decidiamo noi"

Per una questione di ordine pubblico, il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, d’intesa con il prefetto Rinaldo Argentieri, ha prescritto di svolgere due manifestazioni separate domenica a Predappio, nel 103° anniversario della Marcia su Roma. La nota ufficiale parla di "un’attenta e approfondita istruttoria", al termine della quale si è stabilito che "la manifestazione preavvisata da Forza Nuova si svolgerà dalle 15 alle 17 di domenica, anziché dalla 10 alle 12". E spiega: "In relazione ai presupposti e alle finalità delle due concomitanti manifestazioni è stata, pertanto, ritenuta imprescindibile la netta separazione temporale delle stesse al fine di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico".

Insomma: due commemorazioni per Benito Mussolini, entrambe con partenza da piazza Sant’Antonio e arrivo al cimitero di San Cassiano. Entrambi i gruppi chiedevano di svolgerla al mattino ma, dicono fonti delle forze dell’ordine, non si è trovata l’intesa tra le parti per un’organizzazione comune e c’erano "timori di tensioni". Così alle 10.30 resta programmata quella organizzata dalle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini (e dalla loro fiduciaria Angela Di Marcello).

Le pronipoti del duce hanno diffuso a loro volta una nota, "in cui si dissociano categoricamente da tutto ciò che è stato dichiarato in questi giorni da Forza Nuova nella persona del suo legale rappresentante, l’avvocato Francesco Minutillo". Ribadiscono che "l’evento si svolgerà nei modi e nei termini delle volte scorse, e che le uniche organizzatrici sono Orsola e Vittoria Mussolini, Angela Di Marcello e persone di loro fiducia". E precisano che deve essere "una commemorazione di preghiera e raccoglimento": vista "la tragicità degli eventi passati, per desiderio della famiglia Mussolini", dovrà avere "la forma di una cerimonia funebre".

Per questo motivo, "l’accesso alla cripta di Mussolini nel cimitero di Predappio verrà regolamentato con apertura e chiusura a discrezione dei familiari. Non esiste altra manifestazione autorizzata che abbia libero accesso alla cripta. La famiglia Mussolini deciderà insindacabilmente sulla gestione delle visite".

Come ha preso Forza Nuova il posticipo alle 15? "Ho informato della decisione della Questura il fondatore e segretario nazionale del movimento, Roberto Fiore, che, insieme ai suoi collaboratori, sta valutando il da farsi", risponde l’avvocato Minutillo, legale di Forza Nuova. A livello personale, Minutillo precisa: "Non è compito di un avvocato commentare i comunicati stampa della Questura, spesso redatti con finalità mediatiche più che giuridiche. Il mio dovere è un altro: analizzare gli eventuali provvedimenti amministrativi e giudiziari, verificarne la legittimità e valutare le opportune iniziative difensive. È su questi aspetti, e non sulle ricostruzioni di stampa o sulle scelte operative, che mi confronterò con i miei assistiti".

La doppia manifestazione è una novità assoluta per Predappio. "Per il Comune, che deve garantire la regolarità del traffico stradale, si tratta di un doppio impegno – ragiona il sindaco Roberto Canali –. Ma faremo il possibile con i pochi vigili che abbiamo, per creare meno disagi possibili al traffico". A questo proposito si riunirà domattina in Questura il tavolo tecnico, cui prenderà parte anche il comandante della polizia locale per il Comune di Predappio.