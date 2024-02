Due don ’Giusti fra le nazioni’

Galeata celebra i ‘Giusti fra Nazioni’ don Giulio Facibeni e don Duilio Mengozzi domenica 11 febbraio alle 16 al Museo Mambrini di Pianetto. Dopo il saluto del sindaco Francesca Pondini, interverranno Michele Foni, in rappresentanza del Comune di Sansepolcro, con una relazione dal titolo ‘Don Duilio Mengozzi a Sansepolcro. L’uomo che ha soccorso la città’, lo storico e giornalista forlivese Paolo Poponessi sui ‘Giusti della Provincia forlivese don Facibeni e don Pietro Garbin’ e lo storico Andrea Czortek (direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Città di Castello e vicedirettore di quello di Sansepolcro) con una relazione dal titolo ‘Don Duilio Mengozzi, un Giusto fra le Nazioni’. Don Giulio Facibeni nato a Galeata nel 1884 e fondatore, dopo la

I Guerra Mondiale dell’Opera Madonnina del Grappa, nel 1996 è stato riconosciuto ‘Giusto fra Nazioni’, essendo stato uno dei maggiori protagonisti a Firenze della catena di solidarietà che ha portato al salvataggio di ebrei perseguitati. Don Duilio Mengozzi, nato a San Zeno di Galeata nel 1915, è stato riconosciuto ‘Giusto tra le Nazioni’. Durante la II Guerra Mondiale si era prodigato infatti per la salvezza di molti perseguitati per motivi razziali o politici e per la difesa della città di Sansepolcro, minacciata di distruzione dai nazisti.

o.b.