Due esposizioni e una conferenza col circolo Acli Lamberto Valli

Anche quest’anno il circolo Acli Lamberto Valli curerà un suo spazio nel Festival del Buon Vivere, con tre eventi in collaborazione con l’associazione Artem Romagna e con l’Unicef di Forlì-Cesena. "Quest’anno il Festival, ha come filo conduttore l’intelligenza sentimentale – dice Alessandra Righini, presidente del Circolo – e si tratta di un tema molto affine al nostro ‘Occidente nel labirinto’, che nell’edizione in corso è incentrato sulla relazione tra le persone al tempo dell’Intelligenza Artificiale".

In calendario due mostre e una conferenza. Le mostre, a partire da domani e fino al 28 settembre, saranno allestite a i Musei San Domenico. Con le opere di 19 artisti, l’esposizione ‘Il tempo delle emozioni intelligenti’ sarà inaugurata domani alle 18 nelle Cellette al piano terra, con Righini nel ruolo di storica dell’arte: esposte pitture, sculture e fotografie di diversi artisti, tra i quali la lughese Patrizia Giambi, artista poliedrica che ha esposto al MamBo di Bologna, il pittore cesenate Luciano Navacchia e la mosaicista Ylenia Roma, invitata alla biennale del mosaico contemporaneo di Ravenna.

‘Questo sono io’ è il titolo della seconda mostra, visitabile sempre a partire da domani e allestita nel chiostro interno, con opere realizzate dai bambini della scuola dell’infanzia Querzoli nell’ambito di un laboratorio tenuto da Unicef.

Infine il 27 settembre, alle 17, al San Domenico nella Sala del Refettorio si terrà la conferenza intitolata ‘RiGenerAzioni. Povertà educativa, scuola e buone prassi’ organizzata con Unicef, scuola Querzoli, associazione Welcome e la rete delle venti associazioni coinvolte nelle attività del circolo Acli Valli; prevista una performance con la danzatrice Paola Dellarole. Sono intervenute alla presentazione Eleonora Betulla, presidente di Artem Romagna, e Chiara Morale, presidente di Unicef Forlì-Cesena.

